Москва13 апр Вести.Украинских заключенных, которые попадают на фронт, сразу бросают в штурмы и не беспокоятся о их жизни. Об этом рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер в интервью ИС "Вести".

По словам правозащитницы, киевский режим постоянно обманывает своих граждан, в том числе и военных. Заключенные, которых агитируют пойти на фронт, скорее выберут остаться в камере, отметила Шеслер.

Украинских заключенных там за людей не считают, их бросают в штурмы, и понятно, что они считаются одноразовыми солдатами... Их сразу бросают в самое горнило, и, естественно, среди них выживает совершенно ничтожный процент. И все это приводит к тому, что они не верят в то, что они смогут вернуться из этого ада сказала председатель СППУ

Ранее Лариса Шеслер заявила, что Украина не может позволить себе официально признать погибшими на фронте всех, кто пока числится пропавшими без вести.