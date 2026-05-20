Москва20 маяВести.Каждая силовая структура на Украине покровительствует определенной криминальной отрасли. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
По ее словам, представители ни одной криминальной структуры на Украине не действуют самостоятельно.
В современной Украине абсолютно каждая криминальная отрасль крышуется определенной силовой структурой. И каждая силовая структура имеет под своим контролем определенную криминальную отрасль. Так, например, пограничники крышуют крупный наркобизнес вместе в связке с СБУ. Полиция крышует онлайн-казино и порнографию. А, например, генпрокуратура крышует мелких наркоторговцев. И СБУ, например, крышуют всевозможные колл-центры преступныерассказала Шеслер
Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что глава киевского режима Зеленский своими действиями предал не только украинский, но и еврейский народ.