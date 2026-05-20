Миронов: Зеленский предал не только украинский, но и еврейский народ

Москва20 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями предал не только украинский, но и еврейский народ. Об этом лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил в интервью ИС "Вести".

Значит, Зеленский – наркоман, коррупционер, вор, мерзавец, который предал свой украинский народ… Он предал еврейский свой народ. А евреи, у них очень хорошая память, тысячелетняя. Они все запомнят. И они ему никогда этого не простят сказал Миронов

Ранее Зеленский заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) для последующего перезахоронения. Он назвал деятелей ОУН людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.