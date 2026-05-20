Москва20 мая Вести.Политики, которые целуются и обнимаются с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, плохо закончат. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он объяснил, что население западных стран уже реагирует на связи своего руководства с Украиной, что видно по росту популярности оппозиционных партий.

В Европе люди-избиратели все больше и больше понимают, кто чего стоит. И мы же видим, какие тенденции идут: где была у нас "Альтернатива Германии" несколько лет назад, и где она сейчас? Я абсолютно убежден, что избиратели не простят политикам то, что они творят, потому что они творят на крови людей в Европе. И они поощряют фашизм. Кто-то забыл, а у нас недавно был 81 год Великой Победы. Мы ничего не забыли и никогда не забудем и никому не позволим забыть и переписать историю. Поэтому, говоря о этом господине [Зеленском] плохо кончит он, но плохо кончат и те, кто с ним сегодня обнимается и целуются рассказал Миронов

Ранее сообщалось, что Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о предоставлении Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро. Кредит будет рассчитан на 2026 и 2027 годы.