Москва19 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отправит часть возможного кредита Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро в карман своему близкому окружению, заявил французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Такой точкой зрения он поделился в интервью РИА Новости. По его мнению, "определенное число людей воспользуется займом в целях коррупции".

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Совет Евросоюза по иностранным делам 21 апреля рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы и о 20-м пакете антироссийских санкций.