Москва1 июн Вести.Часть из 90 миллиардов евро, которые Евросоюз собирается выделить Украине, останется в карманах главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В разговоре с KP.RU политик напомнил, что кредит Киеву состоит из двух частей. Большая часть — 60 млрд евро — пойдет на закупку оружия, и эти средства "будут поступать опосредованно и как-то контролироваться Евросоюзом", пояснил он.

А остальные 30 предназначены для финансирования разных программ на Украине — и станут предметом особого интереса киевского режима, потому что поступят непосредственно в его распоряжение сказал Азаров

По словам экс-премьера, система откатов после выделения Киеву денег "продолжит работать вовсю".

Например, какой-то город или область за бюджетную программу на ремонт или строительство зданий должны будут 20–30% обналичить и "возвратить в казну". То есть в кошелек Зеленского и его окружения объяснил он

Ранее в беседе с ИС "Вести" Азаров рассказал, что тема отстранения Зеленского от власти перестала быть табу в Верховной раде.