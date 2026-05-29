Азаров: на Украине уже не боятся говорить, что Зеленского нужно убрать

Москва29 мая Вести.В украинской Верховной раде заговорили об отстранении от власти нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, депутаты уже не боятся обсуждать эти вопросы, чего до этого не наблюдалось.

В Верховной раде более чем по 60 депутатам возбуждено уголовное дело. Дело передано даже по старожилу Верховной рады - Юлии Тимошенко… Депутаты почувствовали, что им очень неуютно становится, и поэтому пошли разговоры о том, что пора бы … спикера Верховной рады [Руслана Стефанчука] убрать, пора бы поставить более-менее приличного человека. А вслед за этим пора бы убрать и самого Зеленского. То есть сейчас уже не боятся эти вопросы обсуждать - пусть пока в кулуарах, на каких-то сходках. Но раньше эта тема была табу: донесут - и 15 лет. А могут и убить просто-напросто. Так что сейчас происходят перемены рассказал Азаров

Он подчеркнул: эти изменения в среде нынешних политиков на Украине связаны исключительно с их инстинктом самосохранения.