Москва29 маяВести.В украинской Верховной раде заговорили об отстранении от власти нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, депутаты уже не боятся обсуждать эти вопросы, чего до этого не наблюдалось.
В Верховной раде более чем по 60 депутатам возбуждено уголовное дело. Дело передано даже по старожилу Верховной рады - Юлии Тимошенко… Депутаты почувствовали, что им очень неуютно становится, и поэтому пошли разговоры о том, что пора бы … спикера Верховной рады [Руслана Стефанчука] убрать, пора бы поставить более-менее приличного человека. А вслед за этим пора бы убрать и самого Зеленского. То есть сейчас уже не боятся эти вопросы обсуждать - пусть пока в кулуарах, на каких-то сходках. Но раньше эта тема была табу: донесут - и 15 лет. А могут и убить просто-напросто. Так что сейчас происходят переменырассказал Азаров
Он подчеркнул: эти изменения в среде нынешних политиков на Украине связаны исключительно с их инстинктом самосохранения.
Они связаны не с тем, что проснулись какие-то чувства о сохранении народа Украины, какие-то патриотические чувства. Нет - проснулся инстинкт самосохранения, что было самой главной чертой этих так называемых политиков, которые сейчас управляют Украинойдобавил Азаров