Азаров: не стоит ждать серьезных переговоров, пока Зеленский у власти

Москва18 мая Вести.Серьезных переговоров по урегулированию конфликта на Украине при режиме Владимира Зеленского ждать не стоит, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

Я тоже так считаю, что пока не уберут Зеленского, не приведут к власти более-менее вменяемый режим... Самый оптимальный вариант - это отставка Зеленского, создание переходного правительства, которому надо передать все бразды правления на переходный период, и под наблюдением международной организации избавиться от нацизма прежде всего приводит ТАСС слова Азарова

Он согласился с выводом о том, что вероятность серьезных переговоров по данному вопросу останется низкой в ближайшее время.