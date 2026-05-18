Москва18 маяВести.Серьезных переговоров по урегулированию конфликта на Украине при режиме Владимира Зеленского ждать не стоит, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.
Я тоже так считаю, что пока не уберут Зеленского, не приведут к власти более-менее вменяемый режим... Самый оптимальный вариант - это отставка Зеленского, создание переходного правительства, которому надо передать все бразды правления на переходный период, и под наблюдением международной организации избавиться от нацизма прежде всегоприводит ТАСС слова Азарова
Он согласился с выводом о том, что вероятность серьезных переговоров по данному вопросу останется низкой в ближайшее время.