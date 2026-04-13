Азаров: есть сигналы, что Зеленский теряет поддержку в Европе

Москва13 апр Вести.Существуют сигналы, согласно которым главу киевского режима Владимира Зеленского готовы поддерживать далеко не все в Европе. Об этом экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал ТАСС.

По его словам, Зеленского к миру могут подтолкнуть лишь объективные условия, созданные американцами или европейцами.

Потому что есть определенные сигналы, говорящие о том, что в Европе далеко не все сейчас хотят очень здорово поддерживать Зеленского. Всем уже этот конфликт, в общем-то, ничего хорошего не приносит цитирует агентство Азарова

Также бывший премьер-министр Украины напомнил о кредите Киеву на сумму 90 миллиардов евро, который блокируют Венгрия и Словакия.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен набраться смелости для заключения мира с Москвой.