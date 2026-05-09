Москва9 мая Вести.Европейские политики устали от резких высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского и его постоянным попыткам читать нотации.

Как пишет издание Politico, Зеленский в последнее время перешел на более резкий тон и повелительную манеру речи при общении с европейскими партнерами.

И это вызывает раздражение отмечается в публикации

Один из бывших украинских чиновников рассказал газете, что сейчас отношения между Брюсселем и Киевом "находятся в напряженном состоянии и, вероятно, достигли своей низшей точки" за время с начала боевых действий.

В статье также указано, что в ходе апрельского неформального саммита ЕС европейские лидеры раскритиковали Зеленского за его постоянные ожидания вступления Украины в состав Европейского союза.

Ранее стало известно, что Зеленский вновь оказался в центре громкого коррупционного скандала из-за пленок Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.