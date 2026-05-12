Килинкаров: Зеленский и европейцы обвиняют друг друга в поражении в войне

Москва12 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и европейские лидеры спорят друг с другом, чтобы выяснить, кто должен взять на себя ответственного за поражение в конфликте. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам политика, есть ложное мнение о том, что Зеленский конфликтует только с американскими политиками. Однако глава киевского режима обменивается взаимными обвинениями и с европейцами, отметил Килинкаров.

Проблема — это война. Война, в которой они терпят поражение. А если они терпят поражение и пытаются найти выход из этой войны, то кто-то должен взять на себя ответственность за это поражение… В этом споре, мне кажется, найти компромисс достаточно сложно. Поэтому все может быть достаточно жестко. И я думаю, что есть шансы на то, что взаимоотношения между Зеленским и его европейскими партнерами будут на самом деле ухудшаться считает экс-депутат Рады

Ранее сообщалось, что европейские политики устали от резких высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского и его постоянным попыткам читать нотации. Один из бывших украинских чиновников рассказал изданию Politico, что сейчас отношения между Брюсселем и Киевом "находятся в напряженном состоянии и, вероятно, достигли своей низшей точки" за время с начала боевых действий.