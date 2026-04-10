Москва10 апр Вести.Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского, его присоединение к антитрамповской коалиции объясняется тем, что он надеется на поражение американского лидера на всех направлениях. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, Зеленский ожидает проигрыша Трампа на промежуточных выборах в США, а также поражения поддерживаемого главой Белого дома премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе парламентских выборов 12 апреля. Глава киевского режима считает, что на этом будут устранены препятствия к очередному кредиту от ЕС.

Мы просто забываем, что Дональда Трампа демократы сбили на выборах в 2020 году, когда Зеленский уже стал президентом…Я веду к тому, что на тот момент часть американской политической элиты убеждали Зеленского в том, что мы собьем Трампа, мы победим Трампа, вы тут потерпите и все будет нормально. Так оно и произошло в 2020 году…Поэтому Зеленский убежден, вот сегодня и сейчас, он убежден в том, что в это воскресенье Орбан проиграет, 90 миллиардов ему разморозят и все-таки предоставят кредит, Трампа собьют на промежуточных выборах, Трамп проиграет выборы. Он вот в голове вот с этим набором. На мой взгляд, абсолютно сомнительно. Он в этом убежден, поэтому он абсолютно спокойно вошел в ряды антитрамповской коалиции отметил Килинкаров

Политик добавил, что, если раньше Зеленский насмехался, то теперь напрямую обвиняет в некомпетентности всю команду Трампа.

Ранее сообщалось, что Зеленский боится давления Трампа после окончания войны с Ираном. Его возмутило то, что американцы считают выход ВСУ из Донбасса единственным способом завершения конфликта.