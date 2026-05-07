BZ: Зеленский вновь попал в громкий скандал из-за Умерова и Миндича

В Германии сообщили о новом коррупционном скандале с Зеленским BZ: Зеленский вновь попал в громкий скандал из-за Умерова и Миндича

Москва7 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь оказался в центре громкого коррупционного скандала из-за пленок Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, пишет издание Berliner Zeitung.

Умеров может лишиться своей должности и стать символом того, что киевский главарь жертвует доверенными лицами ради защиты собственной власти, отмечает издание.

Новые записи Миндича вновь втянули президента Владимира Зеленского и его команду в центр масштабного коррупционного скандала, который выходит далеко за рамки энергетического сектора сообщает Berliner Zeitung

При этом отставку Умерова могут воспринять как чистку или признание "структурной слабости" киевской власти, считает издание.

Агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может встретиться с Умеровым на этой неделе.