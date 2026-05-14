Перспективы Зеленского на фоне ареста Ермака оценили как катастрофические Spiegel: молчание Зеленского после удара по Ермаку грозит катастрофой

Москва14 мая Вести.Тактика молчания, к которой прибег лидер киевского режима Владимир Зеленский после серьезного репутационного удара, связанного с антикоррупционным скандалом вокруг его бывшего ближайшего соратника, способна обернуться для главы государства катастрофическими последствиями. К такому выводу пришла немецкая газета Spiegel.

По оценке издания, удар по позициям украинского лидера пришелся на вечер вторника, когда экс-руководителю офиса президента Андрею Ермаку было вручено официальное обвинение по уголовному делу. Spiegel пишет, что "вся эта история" угрожает обернуться катастрофой для действующего лидера Украины, однако он придерживается неэффективной тактики.

Владимир Зеленский хранит молчание по этому поводу, и это опасно. <…> Его офис отмахивается от запросов прессы бессмысленными банальностями. Но возмущение не исчезает просто от молчания подчеркивает автор публикации

На текущей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в легализации свыше 460 миллионов гривен в рамках возведения элитного жилого комплекса в Киевской области. Суд наложил арест на связанную со схемой недвижимость.

Позже стало известно, что в деле фигурируют еще шесть лиц. Имена официально не раскрываются, однако, по сведениям издания "Страна.ua", в их числе - экс-вице-премьер Алексей Чернышов, уже проходящий обвиняемым по другому коррупционному делу, а также бизнесмен, связанный с так называемым Миндичгейтом, - речь идет о Тимуре Миндиче, которого называют другом и соратником Зеленского.

Глава САП Александр Якименко сообщил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен. Сам бывший руководитель президентского офиса был отправлен в отставку еще в ноябре - на фоне коррупционного скандала в украинской энергетической отрасли. Ранее у здания суда Ермака забросали яйцами: молодой человек, совершивший это, заявил, что чиновник наживался за счет украинцев в период боевых действий.

Ранее в Европарламенте заявили, что скандал вокруг Ермака повлияет на предоставление Киеву западной помощи.