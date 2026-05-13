"Критический момент": обвинение Ермака — мощный удар по Зеленскому Telegraph: ситуация с Ермаком возникла в критический для Зеленского момент

Москва13 мая Вести.Обвинения, выдвинутые в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, стали серьезным ударом для руководства главы киевского режима.

Об этом пишет британская газета The Telegraph. Согласно ее данным, скандал может ослабить позиции Зеленского в сложный для Украины период, когда страна стремится к вступлению в ЕС и пытается "удержать избирателей на своей стороне в отношении любых … соглашений о прекращении огня с Россией".

По информации газеты, Зеленский до сих пор избегал публичных комментариев по поводу обвинений в адрес своего соратника, уволенного в прошлом году. Однако, как отметил один из опрошенных изданием экспертов, официальные обвинения против Ермака могут спровоцировать рост общественного недовольства и углубить раскол между элитами и жителями Украины.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что следователи НАБУ проводили обыски по месту жительства экс-руководителя офиса Зеленского.

11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. Суд наложил арест на недвижимость, фигурирующую в этом деле.

Британский военный аналитик Александр Меркурис увидел в ситуации с Ермаком признаки начавшегося на Украине переворота.