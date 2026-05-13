Le Monde: после дела Ермака позиция Зеленского может пошатнуться еще сильнее

Москва13 мая Вести.Обвинения в адрес экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут еще сильнее пошатнуть позицию главы киевского режима. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Уточняется, что теперь любые заявления Зеленского о коррупционном скандале на Украине будут внимательно отслеживаться.

Хотя главе государства удалось дистанцироваться от этого дела (Ермака — прим. ред.) и минимизировать политический ущерб, уволив нескольких чиновников еще в ноябре, причастность Андрея Ермака может затронуть его еще более непосредственно отмечается в аубликации

Подчеркивается, что в основе скандала стоит вопрос об уровне осведомленности Зеленского о деятельности его соратников.

11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. Суд наложил арест на недвижимость, фигурирующую в этом деле.

В ноябре прошлого года была раскрыта крупная коррупционная схема в энергетике Украины во главе с приближенным к Зеленскому Тимуром Миндичем. НАБУ заочно предъявило Миндичу обвинения, а также начало публиковать фрагменты записей разговоров в его квартире, в которых обсуждались коррупционные схемы. Потом появилась информация о том, что Ермак, возглавлявший на тот момент офис Зеленского, может фигурировать на этих записях. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.