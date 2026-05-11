Дмитриев поинтересовался освещением на Западе коррупции на Украине

Москва11 мая Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался, продолжат ли западные средства массовой информации игнорировать коррупционный скандал на Украине после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

Будут ли традиционные СМИ продолжать игнорировать коррупционный скандал на Украине – даже теперь, когда бывший глава администрации Зеленского официально обвинен антикоррупционными органами самой Украины? написал Дмитриев на своей странице в соцсети X

Так глава РФПИ прокомментировал информацию о том, что НАБУ и САП предъявили обвинение Ермаку в причастности к легализации 10,5 млн долларов на строительстве элитной недвижимости под Киевом.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, в свою очередь, заявил, что начавшиеся следственные действия в отношении Ермака являются предупреждением самому Зеленскому.