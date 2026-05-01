Дмитриев поприветствовал немецкую газету, написавшую о "пленках Миндича" Дмитриев: BZ не замалчивает расследование коррупции на Украине

Москва1 мая Вести.Немецкое издание Berliner Zeitung можно поздравить с тем, что оно не игнорирует коррупционные скандалы на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал в соцсети Х публикацию газеты, посвященную так называемым "пленкам Миндича", связанным с делом о коррупции украинских чиновников.

Поздравляем Berliner Zeitung с тем, что они не замалчивают расследования коррупции в Украине. Расследование дела о пленках Миндича является официальным, однако молчание традиционных СМИ красноречиво говорит о предвзятости и отсутствии стремления к истине написал Дмитриев

Ранее в распоряжении издания "Украинская правда" оказались материалы, в которых, в частности, фигурирует бизнесмен и соратник главы киевского режима Владимира Зеленского Тимур Миндич, проходящий по громкому коррупционному делу. Вскрылись пленки и файлы с записями его обсуждений многомиллионных оборонных контрактов с тогдашним главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, который сейчас занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в расшифровках разговоров фигурирует более десяти человек.