Дмитриев указал на молчание Запада о теневом золоте для Украины Дмитриев: западные СМИ замалчивают теневые сделки Австрии с Украиной

Москва11 мая Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что традиционные западные СМИ обходят стороной тему теневых сделок между Австрией и Украиной. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X (заблокирована в РФ), комментируя публикацию австрийской газеты Kronen Zeitung.

По словам Дмитриева, издание сообщает о крупных партиях наличных денег и золота, которые якобы перевозились на Украину в фургонах, тогда как ведущие западные медиа эту информацию игнорируют. Речь, как уточнил чиновник, идет о суммах, исчисляемых десятками миллиардов.

Традиционные СМИ молчат, пока австрийская газета сообщает о "головокружительном" количестве теневого золота и наличных денег - 20 млрд евро/долларов, якобы перевезенных на Украину в фургонах написал спецпредставитель президента РФ

Глава РФПИ также добавил, что "кто-то явно предпочитает избегать банковских переводов и проверок". Кроме того, Дмитриев сыронизировал на тему масштабов упомянутых сумм и задался вопросом, сколько "золотых унитазов" можно купить на такие средства.

Ранее Дмитриев высказывался о том, что западные средства массовой информации крайне неохотно и медленно реагируют на задокументированные случаи коррупции на Украине. При этом он отдельно отметил работу Berliner Zeitung, поблагодарив издание за широкое освещение расследования о коррупционных схемах в этой стране.