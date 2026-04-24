Москва24 апрВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил удивление публикацией газеты Financial Times (FT) о росте военной мощи Германии.
Комментируя материал в соцсети X, он отметил, что подобные формулировки вызывают вопросы с учетом исторического контекста.
Учитывая историю Второй мировой войны, кто бы мог представить себе такой британский заголовок?написал Дмитриев
Ранее издание опубликовало материал, в котором говорится о "триумфальном возвращении немецкой военной мощи".