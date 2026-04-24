Москва24 апр Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил удивление публикацией газеты Financial Times (FT) о росте военной мощи Германии.

Комментируя материал в соцсети X, он отметил, что подобные формулировки вызывают вопросы с учетом исторического контекста.

Учитывая историю Второй мировой войны, кто бы мог представить себе такой британский заголовок? написал Дмитриев

Ранее издание опубликовало материал, в котором говорится о "триумфальном возвращении немецкой военной мощи".