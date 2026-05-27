Москва27 мая Вести."Пропагандистская машина" Великобритании находится в панике. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, посвященную президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу.

Почему "пробудившаяся" Financial Times нападает и на президента Путина, и на президента Трампа? Британская пропагандистская машина в панике написал он в соцсети X

Ранее глава РФПИ назвал злом пропаганду политического насилия со стороны левых сил.

Дмитриев в апреле также отметил, что Британия и Европейский союз скрывали свою неприязнь к Трампу, чтобы получать от Вашингтона преференции и помощь в украинском конфликте. Он подчеркнул, что Британия и ЕС гораздо больше симпатизируют политическим соперникам Трампа из Демпартии США.