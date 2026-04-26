Дмитриев назвал злом левую пропаганду насилия после стрельбы на ужине Трампа Дмитриев назвал злом левую пропаганду насилия после стрельбы на ужине с Трампом

Москва26 апр Вести.Пропаганда политического насилия со стороны левых сил - это зло. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после стрельбы во время ужина с президентом США Дональдом Трампом.

Так он в соцсети X отреагировал на публикацию о том, что подозреваемый в стрельбе Коул Томас Аллен делал пожертвования в пользу президентской кампании бывшего вице-президента США Камалы Харрис.

Поощрение политического насилия со стороны левых - это зло написал Дмитриев

Инцидент произошел вечером 25 апреля в вашингтонском отеле Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и представителями администрации США. Во время мероприятия раздались выстрелы, после чего всех присутствующих, в том числе Трампа и его супругу, экстренно эвакуировали. Подозреваемого стрелка оперативно задержали, при этом один из сотрудников Секретной службы получил ранения.

Задержанным оказался 31-летний житель калифорнийского города Торрас Коул Томас Аллен, работающий учителем.