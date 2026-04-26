Москва26 апр Вести.Ужин ассоциации прессы Белого дома, где присутствовал президент США Дональд Трамп, был прерван из-за ЧП. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

По словам журналиста, до того, как всех увела охрана и секретная служба, был слышен громкий звук.

Ужин ассоциации прессы Белого дома, где присутствует Дональд Трамп прерван. Всех увела охрана и секретная служба. Какое-то ЧП, которому предшествовал громкий звук сообщил он

Также Богданов отметил, что прием должен был стать для главы Белого дома первым за два его президентских срока.

Для Дональда Трампа этот ужин с прессой Белого дома должен был стать первым за все его два президентства. Похоже, не судьба. Президента США с супругой увели из здания добавил он

Также журналист Валентин Богданов сослался на информацию от корреспондента CNN Кэтлин Коллинз, который сообщил, что внутри лобби отеля Hilton, где проходит бал, был замечен некий вооруженный человек.

Богданов уточнил, что, по информации от секретной службы США, сейчас Трамп находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что двое полицейских подверглись вооруженному нападению в Чикаго во время транспортировки заключенного в больницу для обследования. Один из сотрудников правоохранительных органов погиб, второй – в тяжелом состоянии.