Москва26 апрВести.Двое полицейских подверглись вооруженному нападению в Чикаго во время транспортировки заключенного в больницу для обследования. Один из сотрудников правоохранительных органов погиб, второй – в тяжелом состоянии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на начальника полиции города Ларри Снеллинга.
По его информации, полицейские доставили заключенного в больницу Swedish Covenant в Чикаго для осмотра. В этот момент тот открыл по ним огонь. Неясно, как ему удалось заполучить оружие в медучреждении, заявил главврач медучреждения.
Двое наших офицеров были подстрелены. Один получил критическое ранение. Была констатирована смерть. Второй офицер прямо сейчас борется за свою жизнь в больницесказал журналистам Снеллинг
Стрелку удалось скрыться с места происшествия и спрятаться в частном доме в нескольких кварталах от больницы. После этого полиция совместно со спецназом окружили дом и задержали стрелявшего.
Ранее сообщалось о стрельбе в торговом центре в городе Батон-Руж (штат Луизиана), в результате которой погиб один человек и еще пять пострадали.