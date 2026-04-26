CNN: один полицейский погиб, другой был ранен при стрельбе в больнице в Чикаго

Полицейского застрелили при перевозке заключенного в больницу в Чикаго CNN: один полицейский погиб, другой был ранен при стрельбе в больнице в Чикаго

Москва26 апр Вести.Двое полицейских подверглись вооруженному нападению в Чикаго во время транспортировки заключенного в больницу для обследования. Один из сотрудников правоохранительных органов погиб, второй – в тяжелом состоянии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на начальника полиции города Ларри Снеллинга.

По его информации, полицейские доставили заключенного в больницу Swedish Covenant в Чикаго для осмотра. В этот момент тот открыл по ним огонь. Неясно, как ему удалось заполучить оружие в медучреждении, заявил главврач медучреждения.

Двое наших офицеров были подстрелены. Один получил критическое ранение. Была констатирована смерть. Второй офицер прямо сейчас борется за свою жизнь в больнице сказал журналистам Снеллинг

Стрелку удалось скрыться с места происшествия и спрятаться в частном доме в нескольких кварталах от больницы. После этого полиция совместно со спецназом окружили дом и задержали стрелявшего.

Ранее сообщалось о стрельбе в торговом центре в городе Батон-Руж (штат Луизиана), в результате которой погиб один человек и еще пять пострадали.