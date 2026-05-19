В районе исламского центра в США произошла стрельба, один человек погиб

Москва19 мая Вести.В районе исламского центра в Сан-Диего в американском штате Калифорния произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум 1 человек. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на электронное письмо главы учреждения Ахмеда Шабаика.

После сообщения о стрельбе местная полиция приехала на место инцидента. В соцсети Х полиция сообщила, что "угроза была нейтрализована". При этом неизвестно, был ли стрелок убит или арестован.

Ахмед Шабаик, председатель мечети Исламский центр Сан-Диего, ставшей целью нападения, написал в электронном письме, что по меньшей мере один человек, охранник, был убит сказано в сообщении

По данным издания, исламский центр является самой крупной мечетью в округе Сан‑Диего. В ней ежедневно совершаются молитвы и регулярно проводятся семинары.

Ранее сообщалось, что в центре Вашингтона, недалеко от официальной резиденции главы государства - Белого дома - также произошел инцидент со стрельбой. По меньшей мере два человека пострадали.