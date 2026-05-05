Секретная служба США уточнила число пострадавших при стрельбе у Белого дома В результате ЧП со стрельбой вблизи Белого дома пострадали 2 человека

Москва5 мая Вести.По меньшей мере два человека пострадали в результате инцидента со стрельбой недалеко от здания Белого дома в Вашингтоне, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Секретной службы США Мэттью Куинн.

Вечером 4 мая в самом центре американской столицы — на пересечении 15-й улицы и проспекта Независимости, рядом с Монументом Вашингтона и Мемориальным музеем Холокоста — зафиксирован инцидент со стрельбой.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадал один человек. Журналистов, работавших у Западного крыла Белого дома и на Северной лужайке, попросили перейти в зал для брифингов, а территорию временно оцепили.

Куинн уточнил, около 15.30 по местному времени (22.30 мск) сотрудники Секретной службы в штатском заметили огнестрельное оружие у одного из прохожих на центральном бульваре американской столицы. Названная локация находится примерно в 5 минутах ходьбы от резиденции главы государства.

Заместитель главы Секретной службы добавил, что при попытке установить контакт с подозреваемым он попытался скрыться и открыл огонь в сторону правоохранителей. В ответ спецагенты применили оружие.

Этот человек получил ранение, он находится в больнице приводит ТАСС слова Куинна

Он отказался комментировать текущее состояние раненого.

Кроме того, известно, что в результате инцидента пострадал находившийся рядом с местом ЧП несовершеннолетний. Он находится в медицинском учреждении, однако его жизни ничего не угрожает.