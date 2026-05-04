Инцидент со стрельбой произошел у Белого дома в Вашингтоне

Недалеко от Белого дома в столице США произошла стрельба, 1 человек ранен Инцидент со стрельбой произошел у Белого дома в Вашингтоне

Москва4 мая Вести.В центре Вашингтона, недалеко от официальной резиденции главы государства — Белого дома — произошел инцидент со стрельбой.

Соответствующий комментарий размещен в соцсети X в аккаунте Секретной службы США, которая обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства.

Из сообщения следует, что в результате инцидента ранение получил один человек. Подробности состояния пострадавшего не уточняются.

Пожалуйста, избегайте этой зоны, поскольку бригады экстренных служб реагируют на происшествие сказано в сообщении

Инцидент произошел на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости, рядом с Монументом Вашингтона и Мемориальным музеем Холокоста.

Место происшествия находится примерно в 400–500 метрах от южного входа в резиденцию президента США, что привело к немедленному закрытию территории Белого дома на вход и выход, о чем ранее сообщили находившиеся на территории комплекса журналисты.

Эту информацию, в частности, подтвердил репортер телекомпании Al Jazeera Алан Фишер. Он добавил, что журналистов собрали в зале для пресс-брифингов.

Предыдущий инцидент со стрельбой произошел 25 апреля в центре Вашингтона в гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица американской администрации. Дональд Трамп посетил это мероприятие впервые за время своего президентства.

В какой-то момент в зале раздались выстрелы, после чего всех присутствующих, включая президента и его супругу Меланию, эвакуировали. Подозреваемого задержали на месте, в результате этой операции один из агентов Секретной службы получил ранение. Позднее стало известно, что стрельбу из дробовика устроил 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.

Ему были предъявлены обвинения в попытке покушения на жизнь главы государства, незаконной транспортировке оружия и боеприпасов, а также в применении огнестрельного оружия при совершении преступления.