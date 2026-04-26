Москва26 апрВести.Задержанный за стрельбу на ужине с участием американского президента Дональда Трампа имел при себе дробовик, пистолет и нож.
Об этом сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл в комментарии CNN News.
Мы знаем, что он был вооружен дробовиком, когда пробежал через тот КППзаявил полицейский
Ужин ассоциации прессы Белого дома, где присутствовал Трамп, был прерван из-за ЧП со стрельбой. Сейчас глава Белого дома находится в безопасности. Нападавший задержан, его личность установлена