Задержанный за стрельбу на ужине с участием Трампа имел дробовик, нож и пистолет

Напавший на отель в Вашингтоне был вооружен дробовиком, ножом и пистолетом Задержанный за стрельбу на ужине с участием Трампа имел дробовик, нож и пистолет

Москва26 апр Вести.Задержанный за стрельбу на ужине с участием американского президента Дональда Трампа имел при себе дробовик, пистолет и нож.

Об этом сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл в комментарии CNN News.

Мы знаем, что он был вооружен дробовиком, когда пробежал через тот КПП заявил полицейский

Ужин ассоциации прессы Белого дома, где присутствовал Трамп, был прерван из-за ЧП со стрельбой. Сейчас глава Белого дома находится в безопасности. Нападавший задержан, его личность установлена