Власти США: есть достаточно оснований полагать, что Аллен покушался на Трампа Прокуратура США полагает, что стрелявший в отеле пытался убить Трампа

Москва27 апр Вести.Существует достаточно оснований, указывающих на то, что злоумышленник, устроивший стрельбу в отеле в Вашингтоне, покушался на американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные прокуратуры США.

На основании изложенных фактов имеются достаточные основания полагать, что Коул Томас Аллен нарушил [статью] 1751(c) раздела 18 Кодекса законов США (покушение на убийство президента Соединенных Штатов) говорится в документе

По данным железнодорожной компании Amtrak, 21-23 апреля Коул Томас Аллен ехал из Лос-Анджелеса в Чикаго, а на следующий день прибыл в Вашингтон. Обвиненный, как отмечается, пересекал границы штатов с огнестрельным оружием.

[Аллен] проехал между штатами для попытки убить президента Соединенных Штатов из дробовика сообщила представитель обвинения на первом слушании в суде Вашингтона

В свою очередь, представители американской прокуратуры и ФБР в ходе пресс-конференции в связи с покушением на жизнь Трампа 25 апреля, показали фотографии "арсенала" мужчины, обвиненного в преступлении. У Аллена, как ранее заявляли в полиции Вашингтона, были изъяты пистолет, ножи и дробовик​​​. По словам исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша, обвиняемый произвел выстрел именно из дробовика. Тем не менее, на кадрах видно, что у Аллена, помимо пистолета и дробовика, с собой было как минимум четыре ножа разного размера.

Инцидент произошел вечером 25 апреля в вашингтонском отеле во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием членов американской администрации. Прозвучали выстрелы, а затем все гости, включая Трампа и его жену, были срочно эвакуированы. Один из охранников получил ранения.