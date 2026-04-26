Трамп допустил, что был целью стрелявшего на мероприятии с его участием

Трамп не исключил, что открывший стрельбу в центре Вашингтона целился в него Трамп допустил, что был целью стрелявшего на мероприятии с его участием

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что именно в него целился злоумышленник, который открыл огонь на торжественном ужине с корреспондентами Белого дома, где присутствовал глава государства.

Соответствующее заявление республиканец, слова которого приводит РИА Новости, сделал на пресс-конференции после инцидента.

Я думаю, да ответил Трамп на вопрос, считает ли он себя главной мишенью подозреваемого

По словам политика, злоумышленник имел при себе несколько единиц оружия.

Ранее на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившем в гостинице Washington Hilton в присутствии американского лидера, раздались похожие на выстрелы звуки.

Главу государства и сопровождавших его представителей администрации Белого дома экстренно вывели из зала. При этом в момент эвакуации Трамп оступился. Мероприятие перенесено на новую дату, которая будет определена в течение месяца.

Гости приема, в котором участвовал президент США с супругой Меланией Трамп, рассказали агентству Associated Press, что слышали похожие на выстрелы звуки не менее пяти раз.

Подозреваемый в стрельбе ранен при задержании, сообщила Секретная служба США. Интернет-портал Axios узнал, что вооруженный дробовиком мужчина выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, офицер ранен. Оба пострадавших госпитализированы.

Глава Белого дома в результате инцидента не пострадал. По требованию правоохранительных органов Трамп покинул центр Вашингтона, хотя изначально планировал продолжить участие в мероприятии.

Комментируя ситуацию, Трамп в соцсети Truth Social назвал вечер "насыщенным".

Газета New York Post написала, что злоумышленника зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год, он является жителем штата Калифорния.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов обратил внимание, что инцидент произошел в том же отеле, у входа в который в 1981 году было совершено покушение на 40-го президента США (1981–1989 гг.) Рональда Рейгана.