Москва26 апрВести.Стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал американский президент Дональд Трамп, устроил 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.
Такие данные приводит журналистка газеты The New York Post Кэрол Маркович в соцсети Х.
В публикации указывается, что мужчина проживает в городе Торранс.
Ранее сообщалось, что ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton с участием Трампа был прерван из-за стрельбы. В настоящее время стрелок задержан. Президент США находится в безопасности.