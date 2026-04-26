Стрелявшим на приеме с участием Трампа оказался житель Калифорнии Аллен

Стало известно имя стрелявшего на приеме с участием Трампа Стрелявшим на приеме с участием Трампа оказался житель Калифорнии Аллен

Москва26 апр Вести.Стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал американский президент Дональд Трамп, устроил 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.

Такие данные приводит журналистка газеты The New York Post Кэрол Маркович в соцсети Х.

В публикации указывается, что мужчина проживает в городе Торранс.

Ранее сообщалось, что ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton с участием Трампа был прерван из-за стрельбы. В настоящее время стрелок задержан. Президент США находится в безопасности.