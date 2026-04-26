Трамп опубликовал фотографии задержанного стрелка и видео с его прорывом в отель

Трамп выложил фото подозреваемого в стрельбе во время ужина в отеле Hilton Трамп опубликовал фотографии задержанного стрелка и видео с его прорывом в отель

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографии подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал американский лидер.

На снимках запечатлен мужчина с голым торсом, лежащий лицом в пол. Его руки заведены за спину и закованы в наручниках.

Кроме того, Трамп разместил в соцсети кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как вооруженный мужчина пробегает мимо контрольно-пропускного пункта, после чего сотрудники службы безопасности открывают огонь в сторону прорвавшегося стрелка.

Ранее сообщалось, что ужин с участием Трампа в отеле Hilton в Вашингтоне был прерван из-за стрельбы. Согласно информации газеты New York Post, нападавшего зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год, живет в штате Калифорния.

В настоящее время он находится под стражей. При задержании у подозреваемого было несколько единиц оружия, в том числе дробовик.