Axios: стрелявший на ужине с участием Трампа был вооружен дробовиком

Стрелок на ужине с журналистами Белого дома и Трампом был вооружен дробовиком Axios: стрелявший на ужине с участием Трампа был вооружен дробовиком

Москва26 апр Вести.Подозреваемый в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, был вооружен дробовиком и намеревался пробиться через сотрудников службы безопасности, сообщает портал Axios со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемый был ранен сотрудниками, сейчас он "жив и находится под стражей". При задержании нападавший выстрелил в сотрудника Секретной службы, но тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.

По словам очевидцев инцидента, они звуки выстрелов раздались от пяти до восьми раз.

Подозреваемый "был вооружен дробовиком" и "намеревался пробиться через охрану говорится в публикации Axios

Ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton, где присутствовал Трамп, был прерван из-за стрельбы. В настоящее время американский лидер находится в безопасности и собирается выступить на пресс-конференции.

Согласно утверждениям Трампа, он хотел продолжить ужин даже после покушения, но против этого выступили сотрудники Секретной службы. Новая дата проведения мероприятия будет объявлена в течение 30 дней, отметил президент США.