AP: на ужине Трампа с журналистами в Вашингтоне раздалось от 5 до 8 выстрелов

AP узнало подробности стрельбы на ужине Трампа с журналистами в Вашингтоне AP: на ужине Трампа с журналистами в Вашингтоне раздалось от 5 до 8 выстрелов

Москва26 апр Вести.Гости мероприятия с участием президента США Дональда Трампа рассказали, что похожие на выстрелы звуки раздались от пяти до восьми раз.

Соответствующие данные приводит Associated Press (AP).

Некоторые присутствовавшие сообщили, что слышали, по их мнению, от 5 до 8 выстрелов говорится в сообщении агентства

Вечером 25 апреля на организованном Ассоциацией корреспондентов Белого дома в гостинице Washington Hilton мероприятии, где присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались похожие на выстрелы звуки.

Телеканал CNN добавил, что после этого сотрудники Секретной службы бросились к сцене, а гостям приказали спрятаться под столами. Главу государства и сопровождавших его официальных лиц эвакуировали с места происшествия.

Позднее пресс-пул Белого дома со ссылкой на Секретную службу проинформировал о задержании подозреваемого в стрельбе.

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян заявляла, что ужин для журналистов Белого дома "возобновится в ближайшее время", однако телеканал Fox News сообщил, что Трамп не вернется на ежегодный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме.