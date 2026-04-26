Москва26 апрВести.Ужин для журналистов Белого дома, где присутствовал президент США Дональд Трамп, "возобновится в ближайшее время".
Об этом сообщила президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян.
Пожалуйста, проявите терпение, пока мы выясним, сколько времени это займет ...сказала Цзян, ее слова приводит телеканал CNN
По данным вещателя, американский лидер "хочет вернуться на место проведения ужина", но Секретная служба пока препятствует этому.
Ранее сообщалось, что ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton с участием Трампа был прерван из-за стрельбы. В настоящее время стрелок задержан. Президент США находится в безопасности.