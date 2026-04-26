CNN: программа ужина с участием Трампа возобновится в ближайшее время

Ужин с участием Трампа скоро продолжится, несмотря на сообщения о стрельбе CNN: программа ужина с участием Трампа возобновится в ближайшее время

Москва26 апр Вести.Ужин для журналистов Белого дома, где присутствовал президент США Дональд Трамп, "возобновится в ближайшее время".

Об этом сообщила президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян.

Пожалуйста, проявите терпение, пока мы выясним, сколько времени это займет ... сказала Цзян, ее слова приводит телеканал CNN

По данным вещателя, американский лидер "хочет вернуться на место проведения ужина", но Секретная служба пока препятствует этому.

Ранее сообщалось, что ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton с участием Трампа был прерван из-за стрельбы. В настоящее время стрелок задержан. Президент США находится в безопасности.