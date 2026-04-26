Трамп: дата ужина с журналистами Белого дома будет назначена в течение 30 дней

Трамп сообщил о переносе ужина с журналистами Белого дома из-за стрельбы Трамп: дата ужина с журналистами Белого дома будет назначена в течение 30 дней

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме пройдет повторно после того, как он был прерван из-за стрельбы. Новая дата мероприятия будет анонсирована в течение 30 дней.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Я поговорил со всеми ответственными за мероприятие представителями, и мы перенесем мероприятие на другую дату в течение 30 дней говорится в публикации Трампа

Ранее сообщалось, что Трамп хотел бы продолжить программу ужина, но сотрудники Секретной службы выступили против этого из-за соображений безопасности.

Ужин Ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton, где присутствовал Трамп, был прерван из-за стрельбы. В настоящее время американский лидер находится в безопасности, он собирается провести пресс-конференцию с минуты на минуту после несостоявшегося покушения.