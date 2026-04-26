Трамп заявил, что власти вскоре выяснят, были ли у стрелка сообщники

Трамп заявил, что власти выяснят, были ли у стрелявшего на ужине с ним сообщники Трамп заявил, что власти вскоре выяснят, были ли у стрелка сообщники

Москва26 апр Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что органы правопорядка скоро разберутся, были ли сообщники у злоумышленника, открывшего стрельбу на торжественном приеме с участием главы Белого дома.

Об этом сообщает CNN News.

Мы выясним это очень быстро сказал американский лидер во время пресс-конференции после ЧП

Ужин ассоциации прессы Белого дома, где присутствовал Трамп, был прерван из-за ЧП со стрельбой. Сейчас глава Белого дома находится в безопасности. Нападавший задержан, его личность установлена.