"Все будет в порядке": Трамп о подготовке к следующему ужину с корреспондентами Трамп анонсировал усиление охраны на следующем ужине с корреспондентами

Москва27 апр Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о необходимости усиления мер безопасности на предстоящих мероприятиях Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Заявление прозвучало после инцидента со стрельбой, произошедшего во время недавнего приема в центре Вашингтона, который был сорван из-за происшествия на этом мероприятии.

Надеюсь, мы проведем его (торжественный ужин – прим. ред​​​.) снова … Нам стоит сделать это в течение месяца. Охрана будет усилена, а периметр безопасности расширен. Все будет в порядке сказал Трамп в интервью телеканалу CBS

Глава государства вновь прокомментировал инцидент, подчеркнув, что его поразила скорость, с которой подозреваемый смог миновать охрану и попытаться проникнуть в зал, где находились участники мероприятия.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton. Именно там проходил традиционный ежегодный прием с участием журналистов Белого дома и представителей администрации США. Трамп посетил это мероприятие впервые за время своего президентства.

В какой-то момент в зале раздались выстрелы, после чего всех присутствующих, включая главу государства и его супругу Меланию, эвакуировали. Подозреваемого задержали на месте, в результате этой операции один из агентов Секретной службы получил ранение. Позднее стало известно, что стрельбу устроил 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.

Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в понедельник, 27 апреля, где ему будут предъявлены обвинения.