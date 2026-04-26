Все о стрельбе в гостинице Washington Hilton на ужине с участием Трампа

Стрельба на ужине с участием Дональда Трампа. Что известно Все о стрельбе в гостинице Washington Hilton на ужине с участием Трампа

Москва26 апр Вести.Мужчина открыл стрельбу в отеле Washington Hilton на ужине с участием президента США Дональда Трампа. Всех чиновников американской администрации немедленно эвакуировали.

Трамп при эвакуации споткнулся, но был подержан сотрудниками охраны. По предварительным данным начальника полиции Вашингтона Джеффри Кэррола, стрелявший был постояльцем отеля.

Насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы отлично справились со своей работой. Они действовали быстро и смело констатировал Трамп в своей записи в Truth Social

Он добавил, что рекомендовал продолжить шоу (show must go on) после задержания стрелка.

Как это было

Известно, что на мероприятие бегом прорвался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Его имя первой назвала журналистка газеты New York Post (NYP) Кэрол Маркович. Служба охраны открыла огонь вслед нарушителю, пробежавшего мимо установленного контрольно-пропускного пункта и ранила человека, который был вооружен дробовиком, пистолетом и ножом. 27 апреля Коул Томас Аллен предстанет перед судом, заверила федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро.

Якобы он уже признался, что его целью были чиновники из администрации Белого дома.

Все в безопасности

На видео происшествия видно, что на выстрелы в холле перед банкетным залом отеля очень встревоженно отреагировала первая леди США Мелания Трамп. С мероприятия также был эвакуирован вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Дональд Трамп после инцидента со стрельбой сделал несколько предположений. Он не исключил, что мог быть целью для стрелка, а также добавил, что нападавший мог быть стрелком-одиночкой.

Со мной такое уже случалось. Работа президентом очень опасна. И чем лучше ты работаешь, тем чаще тебя хотят убить прокомментировал произошедшее 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов Америки на пресс-конференции после инцидента

Расследование стрельбы в отеле Washington Hills проведет подразделение ФБР по борьбе с терроризмом. Его возглавит лично глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель.

Странные вещи

На ужине в вашингтонском отеле ожидалось нечто необычное. Необычный анонс предстоящего сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Скажу вам: сегодняшняя речь будет классическим выступлением Трампа - она будет смешной, она будет развлекательной, сегодня в зале будут "выстрелы", так что всем стоит подключиться заявила Ливитт

Теперь эти слова воспринимаются как пугающие.

Стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов прокомментировал публицист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью ИС "Вести". Он отметил, что это похоже на действия неуравновешенного американца, который мог быть радикализирован накаленной поляризованной атмосферой в США и американских соцсетях. По его мнению, попытки убийства первых лиц в Америке имеют долгую и недобрую традицию.

Откровенно похайповала на ситуации вокруг посол Украины в США Ольга Стефанишина. На торжественном ужине в отеле Washington Hilton, в ходе которого началась стрельба, она сделала селфи, прячась под столом.

Укрожулики никогда не упустят возможность самопиара раскритиковал ее действия ирландский журналист Чей Боуз

Что будет?

Трамп сможет отчасти извлечь выгоду от неудавшегося покушения , считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. После этого президент США может поправить свой резко снизившийся рейтинг.

Любопытно, что третье по счету покушение на Трампа случилось там же, где было покушение на 40-го президента США, республиканца Рональда Рейгана.