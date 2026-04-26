Москва26 апрВести.В интернете появилась видеозапись того, как сотрудники Секретной службы США эвакуируют американского президента Дональда Трампа с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
Кадры разместил телеканал CNN News.
На них видно, как охранники оперативно увели со сцены главу государства, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.
Ужин ассоциации прессы Белого дома, где присутствовал Трамп, был прерван из-за ЧП со стрельбой. Сейчас глава Белого дома находится в безопасности. Нападавший задержан, его личность установлена.