В Сети появилось видео эвакуации Трампа из-за стрельбы на мероприятии

Появилось видео эвакуации Трампа из-за стрельбы на мероприятии в Вашингтоне В Сети появилось видео эвакуации Трампа из-за стрельбы на мероприятии

Москва26 апр Вести.В интернете появилась видеозапись того, как сотрудники Секретной службы США эвакуируют американского президента Дональда Трампа с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Кадры разместил телеканал CNN News.

На них видно, как охранники оперативно увели со сцены главу государства, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.

Ужин ассоциации прессы Белого дома, где присутствовал Трамп, был прерван из-за ЧП со стрельбой. Сейчас глава Белого дома находится в безопасности. Нападавший задержан, его личность установлена.