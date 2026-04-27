Появилось видео с гостями ужина с Трампом, хватающими бутылки во время стрельбы

Гости хватали бутылки во время стрельбы на ужине с Трампом и попали на видео Появилось видео с гостями ужина с Трампом, хватающими бутылки во время стрельбы

Москва27 апр Вести.В Сети появились кадры необычного поведения участников торжественного приема в Вашингтоне, где присутствовал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает новостной портал URA.RU.

На видеозаписях запечатлено, как некоторые гости, воспользовавшись возникшим хаосом после звуков стрельбы, начали забирать со столов бутылки с алкоголем.

На кадрах видно, как одна из присутствующих девушек берет бутылку игристого вина в тот момент, когда сотрудники Секретной службы США уже приступили к экстренной эвакуации людей и начали оцеплять место происшествия.

Свидетели инцидента отметили, что пока часть аудитории искала укрытие, другие приглашенные решили воспользоваться неразберихой для присвоения напитков.

Инцидент со стрельбой произошел во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, который Трамп впервые решил посетить за свои два президентских срока. Американский лидер заявил, что он сам и члены его кабинета находятся в безопасности, а предполагаемый стрелок задержан. Власти официально назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен.