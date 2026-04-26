Секретная служба сообщила о задержании одного человека после стрельбы в Трампа

Один человек задержан после стрельбы на приеме с участием Трампа Секретная служба сообщила о задержании одного человека после стрельбы в Трампа

Москва26 апр Вести.Один человек задержан после инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в социальной сети X.

Один человек находится под стражей написал он

Ранее сообщалось, что ужин Ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton, где присутствовал Трамп, был прерван из-за стрельбы. В настоящее время американский лидер находится в безопасности.