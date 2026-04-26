Москва26 апрВести.Один человек задержан после инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал американский президент Дональд Трамп.
Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в социальной сети X.
Один человек находится под стражейнаписал он
Ранее сообщалось, что ужин Ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton, где присутствовал Трамп, был прерван из-за стрельбы. В настоящее время американский лидер находится в безопасности.