Москва26 апрВести.Президент США Дональд Трамп написал, что покинул площадку мероприятия Ассоциации корреспондентов Белого дома, где произошла стрельба.
Соответствующий пост глава государства разместил соцсети Truth Social.
Правоохранительные органы потребовали, чтобы в соответствии с протоколом мы покинули территорию, что мы сделаем немедленносообщил американский лидер
Трамп подтвердил перенос этого мероприятия на более поздний срок. Ожидается, что оно вновь будет организовано в течение месяца.
Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян заявляла, что прием "возобновится в ближайшее время".
Вечером 25 апреля на этом мероприятии, проходившем в гостинице Washington Hilton в присутствии президента США Дональда Трампа, раздались похожие на выстрелы звуки.
Главу государства и сопровождавших его представителей администрации Белого дома экстренно вывели из зала. Гости мероприятия с участием президента рассказали Associated Press, что слышали звуки выстрелов не менее пяти раз.
Трамп в результате инцидента не пострадал.
Пресс-пул Белого дома со ссылкой на Секретную службу проинформировал о задержании устроившего стрельбу мужчины. Согласно предварительным данным, он получил ранение.
Интернет-портал Axios узнал, что вооруженный дробовиком злоумышленник выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, который благодаря наличию бронежилета не пострадал.