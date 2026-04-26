Трамп покинул мероприятие в центре Вашингтона после инцидента со стрельбой

Трамп не вернется на прием после происшествия со стрельбой Трамп покинул мероприятие в центре Вашингтона после инцидента со стрельбой

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп написал, что покинул площадку мероприятия Ассоциации корреспондентов Белого дома, где произошла стрельба.

Соответствующий пост глава государства разместил соцсети Truth Social​​​.

Правоохранительные органы потребовали, чтобы в соответствии с протоколом мы покинули территорию, что мы сделаем немедленно сообщил американский лидер

Трамп подтвердил перенос этого мероприятия на более поздний срок. Ожидается, что оно вновь будет организовано в течение месяца.

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян заявляла, что прием "возобновится в ближайшее время".

Вечером 25 апреля на этом мероприятии, проходившем в гостинице Washington Hilton в присутствии президента США Дональда Трампа, раздались похожие на выстрелы звуки.

Главу государства и сопровождавших его представителей администрации Белого дома экстренно вывели из зала. Гости мероприятия с участием президента рассказали Associated Press, что слышали звуки выстрелов не менее пяти раз.

Трамп в результате инцидента не пострадал.

Пресс-пул Белого дома со ссылкой на Секретную службу проинформировал о задержании устроившего стрельбу мужчины. Согласно предварительным данным, он получил ранение.

Интернет-портал Axios узнал, что вооруженный дробовиком злоумышленник выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, который благодаря наличию бронежилета не пострадал.