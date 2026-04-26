Трамп споткнулся при эвакуации после стрельбы на ужине с его участием

Споткнувшегося Трампа подхватили при эвакуации с ужина, где был стрелок Трамп споткнулся при эвакуации после стрельбы на ужине с его участием

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп оступился в момент эвакуации с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, где он принимал участие, свидетельствуют кадры трансляции.

По словам очевидцев, во время мероприятия раздались от пяти до восьми выстрелов, после чего на сцену к американскому лидеру выбежали вооруженные винтовками сотрудники Секретной службы​​​.

Пока другие участники, находившиеся в зале, получили указание пригнуться и стали залезать под столы, Трампу помогали подняться. Затем глава Белого дома споткнулся и повис на руках охранников, но его быстро поставили на ноги и вывели из помещения.

Ранее сообщалось, что ужин Ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton с участием Трампа был прерван из-за стрельбы. Мужчина, открывший огонь во время мероприятия, задержан. Он был вооружен дробовиком.