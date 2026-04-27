Москва27 апрВести.Президент США Дональд Трамп рассказал, что лично задержал свою эвакуацию во время инцидента со стрельбой на мероприятии Ассоциации корреспондентов Белого дома.
По его словам, он хотел лично оценить ситуацию и действия спецслужб, что усложнило работу сотрудников Секретной службы.
Отчасти это было моей инициативой. Мне хотелось понять, что происходит, и это, конечно, не облегчило задачу охраны. Я хотел видеть все своими глазамисказал американский лидер в интервью телеканалу CBS
Таким образом, Трамп признал, что его любопытство могло повлиять на реагирование со стороны службы безопасности и оперативность эвакуации.
Меня окружали отличные люди, профессионалы, и, возможно, я немного затормозил их работу. Я сказал: "подождите, подождите, дайте мне взглянуть"добавил глава государства
Инцидент со стрельбой произошел вечером 25 апреля в ходе торжественного приема, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. Именно там проходил традиционный ежегодный ужин с участием представителей администрации США. Трамп посетил это мероприятие впервые за время президентства.
В какой-то момент в зале раздались выстрелы, после чего всех присутствующих, включая главу государства и его супругу Меланию, эвакуировали. Подозреваемого задержали на месте, в ходе этой операции один из агентов Секретной службы был ранен. Позднее стало известно, что стрельбу устроил 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.
Ожидается, что подозреваемый, предстанет перед судом в понедельник, 27 апреля, где ему будут предъявлены обвинения.