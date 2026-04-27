Трамп признал, что мог помешать оперативной эвакуации во время ЧП со стрельбой

Трамп признался, что из любопытства задержал свою эвакуацию во время стрельбы Трамп признал, что мог помешать оперативной эвакуации во время ЧП со стрельбой

Москва27 апр Вести.Президент США Дональд Трамп рассказал, что лично задержал свою эвакуацию во время инцидента со стрельбой на мероприятии Ассоциации корреспондентов Белого дома.

По его словам, он хотел лично оценить ситуацию и действия спецслужб, что усложнило работу сотрудников Секретной службы.

Отчасти это было моей инициативой. Мне хотелось понять, что происходит, и это, конечно, не облегчило задачу охраны. Я хотел видеть все своими глазами сказал американский лидер в интервью телеканалу CBS

Таким образом, Трамп признал, что его любопытство могло повлиять на реагирование со стороны службы безопасности и оперативность эвакуации.

Меня окружали отличные люди, профессионалы, и, возможно, я немного затормозил их работу. Я сказал: "подождите, подождите, дайте мне взглянуть" добавил глава государства

Инцидент со стрельбой произошел вечером 25 апреля в ходе торжественного приема, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. Именно там проходил традиционный ежегодный ужин с участием представителей администрации США. Трамп посетил это мероприятие впервые за время президентства.

В какой-то момент в зале раздались выстрелы, после чего всех присутствующих, включая главу государства и его супругу Меланию, эвакуировали. Подозреваемого задержали на месте, в ходе этой операции один из агентов Секретной службы был ранен. Позднее стало известно, что стрельбу устроил 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.

Ожидается, что подозреваемый, предстанет перед судом в понедельник, 27 апреля, где ему будут предъявлены обвинения.