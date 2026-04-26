CBS: стрелок из отеля в США признался, что целился в чиновников Белого дома

Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом признался в покушении CBS: стрелок из отеля в США признался, что целился в чиновников Белого дома

Москва26 апр Вести.Подозреваемый в стрельбе в отеле Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, признался, что его целью были чиновники администрации американского лидера. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на два источника.

По данным телеканала, задержанный Коул Аллен заявил сотрудникам правоохранительных органов, что "хотел застрелить чиновников администрации Трампа".

Подозреваемый конкретно не говорил, что он нацелился на президента Трампа, просто "чиновники администрации" сказал один из собеседников

Ужин в отеле с участием Трампа был прерван из-за стрельбы, которую начал, по данным The New York Post, 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен. Во время инцидента никто не пострадал, Трамп с первой леди находятся в безопасности.

Ранее федеральный прокурор округа Колумбия Жанин Пирро сообщила, что подозреваемый в стрельбе предстанет перед судом в понедельник. Известно, что мужчина был вооружен дробовиком.