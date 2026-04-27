Белый дом классифицировал инцидент со стрельбой на ужине как покушение на Трампа

Белый дом назвал стрельбу на ужине Трампа покушением на президента и чиновников Белый дом классифицировал инцидент со стрельбой на ужине как покушение на Трампа

Москва27 апр Вести.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт расценила инцидент со стрельбой на торжественном ужине, где присутствовали президент США Дональд Трамп и представители его администрации, как попытку покушения на их жизни.

Учитывая попытку покушения на президента и, как отметил в своем манифесте этот извращенный стрелок, высокопоставленных чиновников администрации Трампа на субботнем ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, я сочла благоразумным присутствовать здесь сегодня, чтобы ответить на ваши вопросы заявила Ливитт на брифинге для прессы

Инцидент произошел в субботу вечером в вашингтонском отеле Washington Hilton во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием членов американской администрации. Послышались выстрелы, после чего всех гостей, включая Трампа и его жену, срочно эвакуировали. Стрелка быстро задержали, но один из сотрудников Секретной службы пострадал.

Подозреваемым оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. По данным американских СМИ, он преподавал в школе и разрабатывал компьютерные игры в жанре шутеров. Ранее у него не было судимостей, а полиция Вашингтона не фиксировала его в базе.