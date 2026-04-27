Обвиненного в покушении на Трампа оставили под арестом

Стрелявшему на приеме с участием Трампа предъявили три обвинения Обвиненного в покушении на Трампа оставили под арестом

Москва27 апр Вести.Устроившего стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал американский президент Дональд Трамп, обвинили в трех эпизодах преступлений, включая покушение на убийство президента США, сообщает Fox News.

31-летнему жителю штата Калифорния Коулу Томасу Аллену предъявлены обвинения, среди которых перевозка огнестрельного оружия через границы Штатов, применение огнестрельного оружия, а также покушение на жизнь президента США. Теперь ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Заседание по вопросу о мере пресечения назначено на 30 апреля. Сейчас его оставили под арестом.

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля, вечером в вашингтонском отеле во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием членов американской администрации. Послышались выстрелы, после чего всех гостей, включая Трампа и его жену, срочно эвакуировали. Один из охранников получил ранения.

Стрелка задержали. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных игр. Он не был судим и не попадал в поле зрения полиции.