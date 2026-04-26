Fox News: стрелявший на приеме с Трампом заранее написал манифест Fox News: стрелявший на приеме с Трампом подготовил манифест

Москва26 апр Вести.Подозреваемый в стрельбе на приеме с участием президента США Дональда Трампа, 31‑летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, заранее подготовил письменный манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников администрации США, и отправил этот документ своим родственникам до инцидента. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Жаклин Хейнрих со ссылкой на информацию, полученную из Белого дома.

В письменном манифесте подозреваемого четко указывалось, что он хотел нацелиться на чиновников администрации​​​ ... Брат Аллена уведомил полицию Нью-Лондона (штат Коннектикут) о предполагаемом манифесте Аллена, который он якобы отправил членам своей семьи до инцидента написала она на своей странице в сети X

Журналистка также сообщила, что правоохранительные органы допросили сестру Аллена. По ее словам, брат был склонен к радикальным высказываниям и хранил два пистолета и дробовик в доме их родителей, при этом сами родители, как утверждается, об этом не знали.

Инцидент со стрельбой произошел во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, который Трамп впервые решил посетить за свои два президентских срока. Американский лидер заявил, что он сам и члены его кабинета находятся в безопасности, а предполагаемый стрелок задержан. Власти официально назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен.