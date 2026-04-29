CBS: подозреваемый в покушении на Трампа был задержан после того, как упал

CBS: стали известны подробности задержания подозреваемого в покушении на Трампа CBS: подозреваемый в покушении на Трампа был задержан после того, как упал

Москва29 апр Вести.Подозреваемый в стрельбе на приеме с участием президента США Дональда Трампа, 31‑летний Коул Томас Аллен, был задержан после того, как споткнулся и упал. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что у мужчины обнаружили пистолет, нож, а также дробовик.

Аллен споткнулся и упал на землю, после чего полицейские немедленно набросились на него, отобрали у оружие и сняли рубашку, чтобы убедиться, что у него нет взрывчатки говорится в материале

Отмечается, что Аллен выстрелил в одного из сотрудников службы безопасности, однако пуля якобы попал в телефон, находившийся в кармане бронежилета.

Ранее стало известно, что Аллен заранее подготовил манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников администрации США.

Между тем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш рассказал, что Аллену может грозить пожизненное лишение свободы.